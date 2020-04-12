Застрявшая Белокурихе многодетная москвичка намерена через прокуратуру добиваться возмещения сгоревшей путевки

Жительница Москвы Елена Куртова с четырьмя детьми не может вернуться из Белокурихи после закрытия санаториев, сообщает ГТРК «Алтай». Она жалуется на некомфортные условия содержания и отказ юрлица возвращать деньги за не оказанные услуги лечения.

Елена Куртова приехала на лечение в один из санаториев Белокурихи с четырьмя детьми, один из которых инвалид. Услугу перестали оказывать на второй день пребывания, сославшись на указ президента, по которому все санатории должны закрыться ради профилактики распространения коронавируса. Размещение и бронирование мест в здравницах было запрещено постановлением губернатора Алтайского края Виктором Томенко в измененном указе 27 марта о предупреждении распространения коронавируса с 28 марта по 1 июня. Эта же мера через несколько дней была прописана в другом указе главы региона о введении так называемого режима самоизоляции.

По мнению москвички, ей должны сделать перерасчет за услуги лечения, которые в итоге не был оказаны. Однако в санатории ей сказали, что возвращать деньги не собираются. «Мы бы хотели, чтобы нам сделали перерасчет по-честному за медицинские услуги, которые были не оказаны, в принципе, из-за чего мы сюда приехали. Но нам объяснили, что денежные средства возвращаться не будут. Перед тем, как я поехала, я не один раз позвонила и уточнила, не закрывают ли санатории. Мне ответили, что закрывают только федеральные санатории, чтобы освободить места для больных. «Мы частный санаторий, поэтому не переживайте, мы закрываться не будем», — передала женщина пояснение представителей оздоровительного учреждения.

Вернуться в Москву она также не может, поскольку билеты куплены лишь на 15 апреля, и вернуть их нельзя. По словам Елены Куртовой, она с семьей могла бы улететь раньше, если бы ей вернули деньги. В данный момент женщина с детьми ожидает своего рейса, проживая в санатории, но текущие условия ее не удовлетворяют. Многодетная мать уверена, что ее обманули. «На нас оказывается психологическое давление, дети находятся под угрозой. Здесь практически не кормят, три дня нас кормили макаронами за наши 340 тысяч рублей, которые мы заплатили санаторию, и котлетами не первой свежести», — пожаловалась Елена Куртова. По возвращении в Москву она намерена обратиться в прокуратуру и готова дойти до суда.

Руководитель Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Людмила Жгун объяснила, что согласно постановлению правительства, возмещать убытки москвичам должен не санаторий. Она уточнила, что если путевка была куплена у туроператора, то деньги стоит требовать у него. По словам Людмилы Жгун, в такой ситуации оказались и жители Алтайского края. За последнюю неделю она подала около 30 исков от туристов, которые лишились запланированного отпуска или лечения.

Напомним, что ранее крупные санатории Белокурихи попросили у властей региона отсрочку по уплате курортного сбора, которая должна была помочь бизнесу справиться с отсутствием доходов в кризисный период. Однако в краевом Управлении по туризму напомнили предпринимателями, что это деньги туристов и использовать их для решения проблем здравниц нельзя.