В Турции задержали около 500 человек за подпольное производство масок

«Наши сотрудники продолжают операции против лиц, которые пытаются производить контрафактные и вредные для здоровья дезинфицирующие средства, маски и продукты медицинского назначения в связи с эпидемией коронавируса. В ходе 288 операций в 65 провинциях были задержаны 468 человек», — цитирует МВД РИА Новости.

Отмечается, что в результате операций было изъято около 6 миллионов масок, более 18 тысяч ёмкостей с дезинфицирующими средствами и крупные партии других товаров медицинского назначения, в том числе перчаток и защитной одежды. Кроме того, открыты расследования против компаний, торгующих в условиях пандемии товарами медицинского назначения по завышенным ценам.