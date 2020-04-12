«Более тысячи медицинских работников Стамбула инфицированы коронавирусом»

Отметим, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил 6 апреля, что 601 медицинский работник получил положительный результат на коронавирус по всей стране.

«Однако информация, которую мы собрали на местах, показывает, что число врачей и медицинских работников, инфицированных COVID-19, уже превысило 1 тыс. только в Стамбуле», — говорится в заявлении ITO.

В ITO заявили, что отсутствие защитного оборудования для врачей привело к тому, что медработники, лечащие пациентов с коронавирусом, в некоторых случаях оставались без медицинских масок и перчаток.

Официальные цифры не отражают уровень заражения коронавирусом в стране, поскольку Министерство здравоохранения не соблюдает правила отчётности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о смертности, говорится в сообщении группы.

«Мы призываем Министерство здравоохранения использовать коды COVID-19, определённые ВОЗ, чтобы пересмотреть записи о смерти с февраля этого года с помощью этого подхода и при необходимости применить технику устного вскрытия», — указали в ITO.

Напомним, что ВОЗ причислила два кода вируса, призывая использовать U07.1 COVID-19, когда вирус идентифицирован и подтверждён лабораторным тестированием, и U07.2 COVID-19, когда вирус не идентифицирован и лабораторное подтверждение не является окончательным или недоступным.

Министерство кодирует ряд случаев смерти, в которых пациент не получил положительного результата теста на COVID-19, несмотря на клинические данные, подтверждающие диагноз, как вирусная пневмония или смерть от естественных причин, говорится в сообщении ITO.