Меньше страха, больше Духа — залог неуязвимости к коронавирусу

С самого начала карантина многих терзает вопрос: для чего всю планету понадобилось в срочном порядке загонять в изоляцию, ведь раньше ничего подобного не делалось?

Есть ли более глубокие смыслы в происходящем, нежели официально заявленные? Многие поняли, что мир уже никогда не будет прежним, но что именно изменится и как?

Каждый путешественник знает, что при переезде из одного города в другой часто поднимается тонус, возникает чувство радости, эйфории, сопровождающиеся творческими порывами, чистой головой и отсутствием внутреннего диалога.Это происходит потому, что в каждом городе и каждой стране работают свои инструменты контроля, влияющие на сознание именно на тех принципах, которые свойственны данной местности, генотипу, государству и так далее. Некоторые называют это эффект ума-паразита, который в обычном состоянии наводит апатию, лень, рассеянность, способствует зомбированию и роботизации человека.

При переезде из одного города в другой ум начинает давать сбой, как только оказывается вне матричной ячейки, к которой приписан. Точнее говоря, сбой дают те инструменты контроля, которые на него влияют. Какие именно инструменты существуют и как они работают, мы сейчас обсуждать не будем, ибо их много и описывать их тут нет смысла. Желающие могут перейти по ссылке.

С недавнего времени эти инструменты контроля начали стремительно терять свою силу над разумом людей, во много раз быстрее, чем делали это раньше. Народ меньше стал думать о необузданном потреблении и все больше о смыслах происходящего. Все больше людей начали путешествовать и осваивать новые профессии, не требующие постоянного пребывания в одном месте, а это значит, что их сознания стали освобождаться от матричных подключек. Поэтому первый уровень государственных интересов в самоизоляции был с том, чтобы усадить всех по своим местам и перезалить утратившие свою актуальность подключки.

По задумке кукловодов, находясь в карантине и постоянно проверяя новости, человек становится более уязвимым для такого рода воздействий. Ему легче внедрять страхи и другие вирусные программы, которые сопутствуют распространению психоза и повышают степень контроля над сознанием, не говоря о том, что создается благоприятный фон для нервных срывов и обострения хронических заболеваний, многие из которых можно потом подмешать в статистику коронавируса.

Но система просчиталась, ибо далеко не все попались на удочку нагнетания, многие прекрасно понимают тот спектакль, который сейчас разыгрывается.

Собирая людей по домам в надежде перепрошить их паранойей и обновленными контроллерами, система не учла того факта, что этой же активностью могут заняться и хранители, и высшие аспекты находящихся в карантине людей.

Пока государства заняты нагнетанием страстей прямо в головы пролетариата, наши хранители работают с более глубокими слоями психики и подсознания, пробуждая Дух и самосознание в тех, кто реально готов перейти на следующий этап своей эволюции.

Что подразумевает следующий этап? Об этом я расскажу в конце. Сейчас же важно понять, что идет банальная проверка на адекватность, управляемость, наличие страхов и вирусных программ, которые давно нужно было в себе проработать, но обо всем по порядку.

Прежде всего, сейчас включается аспект личного душевного покоя и отношений: людям дается возможность побыть с самими собой и своими близкими. Подумать о происходящем в своих жизнях, заглянуть внутрь, а не во вне, вспомнить о своих мечтах, а главное – отойти от психологии необузданного потребления, в котором вся планета давно уже погрязла, через осознание ненужности многих накопленных вещей. Люди снова налаживают контакт, звонят друзьям и родственникам, довольствуясь малым, проявляя заботу и любовь.

Выход из зоны комфорта также вскрывает самые далеко запрятанные мысли и эмоции, позволяя ему пройти степень энергетической и психологической чистки через осознание. Для любых существенных изменений нужна подобная раскачка, тк невозможно изменить застойную систему, не подвергнув её стрессу.

Появляется возможность наконец обсудить те семейные дела, которые долгое время игнорировались и заметались под коврик. В изоляции образуется застой энергий, сразу становится видно, кто какую вибрацию излучает. Это ставит энергетических вампиров к стене выживания — ты либо учишься сам генерировать себе еду, либо медленно идешь под откос по собственному желанию.

От варева в собственном соку обнажаются все сложновыводимые кармические застои, расплетаются кармические узелки. Изоляция — это зов планеты, к которому подтянуто очень много космических структур. Это все очень ярко светится на тонком плане, различным вирусам , будь то физическим или ментальным, даже думать не нужно, к кому прийти, ибо зажимы видны невооруженным глазом.

Основная задача сейчас – это перестать покупаться на страхи и сохранять спокойствие. В этом контексте очень рекомендованы медитативные и дыхательные практики, а также прокачка тела. В состоянии покоя и радости наш организм формирует новые нейронные связи, в частности зеркальные и канонические нейроны, происходит нейрогенез или апгрейд нервной системы, а с ней и всего организма. Для запуска процессов нейрогенеза человек должен не только пребывать в спокойствии, но и учиться новому. Любой стресс и, тем более, страхи с паникой противопоказаны. Так зачем же их нагнетать, если мы хотим остановить распространение психоза, а не обеспечить ему благоприятную почву?

Также многие из нас являются хранителями местности, часто неосознанными, а таким людям нужно быть дома во время любых ключевых событий, т.к. они держат поток и пространство в доверенном им секторе. Выражение «Мой дом — моя крепость» в данном контексте приобретает совершенно новое и более объемное значение.

Работает принцип «где родился, там и пригодился». Группы людей, даже если они не знакомы друг с другом лично, все равно соединены на уровне души, как нейроны, а дальше соединены с местностью, духами местности, кристаллами и тд. Вместе они образуют единый организм.

Как уже говорилось ранее, вирус этот не столько медицинского характера, сколько психического. Его физическое проявление далеко не так чревато последствиями, как энергетическое.

Точно так же, как изоляция является способом чистки личных завалов, так и нагнетание страстей вокруг вируса является инструментом чистки глобальной, позволяющей провести перезагрузку системы в несколько этапов:

1. прежде всего проявить в человеке залежи страхов, шаблонов и программ, чтобы наконец задумался. Далее они оставляются на его усмотрение. Работать с ними или нет — его личный выбор.

2. заставить людей заняться интроспекцией — смотреть внутрь себя и близких, чтобы понять друг друга и выгрести застойные программы. Находясь дома, эти программы вскрываются крайне легко.

3. через определенное время пребывания в своих болотах, в идеале, люди должны осознать, что все происходящее во многом надумано и научиться выявлять манипуляции. Как только это осознание приходит, основные ментальные вирусы прорабатываются сами собой, без психологов, к которым до этого можно было ходить годами.

4. следующим этапом идет пробуждение Духа, о котором давно уже идет речь во многих источниках. Через пробуждение Духа и самосознания включается канал связи с самим собой, повышается осознанность, а с ней и иммунитет к любым вирусам. Да да, вы не ослышались. Чем больше Духа в человеке, тем выше его иммунитет. Чем больше страхов и паранойи, тем хуже здоровье.

Испокон веков болезни были сигналом человеку о том, что что-то не так с его мыслями, эмоциями и убеждениями. Болезни не являются врагами, а лишь методом общения мироздания к нам через тело. Обострение болезней есть ничто иное, как обращение внимания людей на своих собственных таракашек. И такие обострения могут настигнуть каждого, даже если вы изолируетесь в стерильном бункере.

Если вы не знакомы с психосоматикой, просто сравните своих постоянно болеющих знакомых с постоянно здоровыми. С большой долей вероятности, постоянно болеющие регулярно жалуются и постоянно чего-то боятся, а здоровяки относятся к жизни намного проще, живут в радости или как минимум в спокойствии.

По канонам психосоматики поражение дыхательных путей происходит от нехватки свободы, индивидуальности, духовности и творчества. Человек не видит перспектив или не желает меняться, держится за старые обиды и ограничивающие модели поведения.

Нехватка свободы, различные ограничения и недуги не возникают на пустом месте, они — следствие наличия страхов и накопленных искажений. Как только вы подверглись страхам, вы тут же становитесь уязвимыми. Совершенно не обязательно быть зараженным физическим проявлением вируса, достаточно вовлечься в панику или побыть в пространстве, пропитанном чужими страхами, которые тут же утащат вас вниз по вибрациям до уровня, где страшилки на экранах становятся объективной реальностью.ПОЭТОМУ ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЮ: ЧЕМ МЕНЬШЕ СТРАХОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ДУХА В ЧЕЛОВЕКЕ И ТЕМ БОЛЬШЕ ОН СТАНОВИТСЯ НЕУЯЗВИМЫМ ДЛЯ ЛЮБЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ВИРУСОВ!

Понимаете теперь, почему так важно не поддаваться, а поддерживать друг друга и оставаться хотя бы нейтральными к происходящему?

Цивилизация является единым организмом, проходящим сейчас многомерный медицинский экзамен, а также проверку на адекватность.

Точно так же, как вирусы используют потенциал клеток против них самих, так и система использует человеческие страхи для искажения сознания землян — чем больше вовлечения, тем больше выброс энергии и захват внимания.

К сожалению, выясняется, что многие тут в прямом смысле стали наркоманами страха. Страх бедности, страх одиночества, страх болезней и смерти, а также обиды и психология необузданного потребления – вот основные наркотики нашего времени, без которых многие люди просто неспособны прожить и дня. Именно по причине своей глубокой зависимости они постоянно смотрят зомбирующие новости и делятся паническими настроениями в социальных сетях.

Все подобные привязки мы можем легко преодолеть, если не будем концентрироваться на том паноптикуме, который нам сейчас преподносят с экранов.

Эволюционная программа всей планеты такова, что в новых вибрациях старые вирусы просто не смогут существовать, как не смогут существовать и их носители, напичканные устаревшими догмами, часто по собственной воле.

Каждому предлагается сделать свой личный выбор – верить ли нагнетаемой панике или осознать 90% искусственность происходящего спектакля. Перенести ответственность на государства или взять её на себя, культивируя собственный Дух и оставаясь заведомо защищенными от любых напастей.

Если человек не хочет бороться за собственную жизнь, меняться и вырабатывать иммунитет к вирусам любого порядка (физическим или ментальным), Дух его медленно засыпает или покидает , потому что банально не выдержит новых вибраций и эволюционных программ в таком теле. Такие личности неспособны поднять свои эмоции выше плинтуса и переписать искаженные коды ДНК на позитивные, т.е. позволяющие противостоять любым внешним раздражителям. Коронавирус может прекрасно обойти их стороной, но что насчет сотен других болезней?

Если же человек работает над собой, осознается, то Дух его пробуждается, его даже становится больше, идет заливка новых эволюционных программ, повышение вибраций, а с ними и иммунитета. Человек смотрит на мир совсем иными глазами.

Каждому сейчас дается шанс подняться на ступень выше, пересмотреть свою жизнь и отношение к ней, встать на путь своего Духа. Или опуститься еще ниже, а значит стать кормом для сущностей и эгрегоров, питающихся человеческим негативом. Обе категории сейчас уже прекрасно видны, а со временем разница станет еще более явной. Застрявшие в старой матрице, в своих закостенелых страхах, догмах гневе, зависти, обидах… многие будут продолжать переносить ответственность на кого угодно, лишь бы не брать её на себя. Чем больше такие люди будут падать в своих страстях, тем сложнее им будет оттуда вылезти, но шанс и выбор дается каждому.

Большинство идущих по пути Духа прекрасно понимают свое место и ответственность за собственную жизнь. Они ищут смыслы, нежели страсти. Они понимают весь абсурд происходящего и сейчас неимоверно растут в своем осознании, развитии, творчестве, бизнесе и отношениях. Креативное, гибкое и открытое мышление не просто дает им энергию, это и есть творческая энергия Духа, проявляющая себя в человеке. Тот самый Дар Божий, о котором многие забыли или просто неспособны принять.

После окончания истерии, осознавшие свой Дар поднимутся на неимоверные высоты, будут светить еще ярче, станут сильнее, мудрее и разумнее. Они будут ценить Жизнь и своих близких, разовьют полный иммунитет к ментальным и физическим вирусам, будут проще относиться к матричным игрищам. Это будет совершенно новый вид человека, воистину разумного. Новая цивилизация, новая раса, новая реальность.

В реальности человека, поддерживающего огонь Духа внутри, нет врагов и опасных вирусов, способных его погубить, ибо он знает, что заведомо защищен. Он понимает, что мир является его отражением, а любые трудности уроками для духовного роста и расширения собственных возможностей. Он не винит внешние факторы и не пытается прогнуть мир под себя, а меняется САМ, ибо знает – что внутри, то и снаружи.

Накопление опыта и духовный рост даже малой части населения рано или поздно запустит цепную реакцию, остановить которую не сможет ни одна граница и ни одно государство. То самое пробуждение и переход в новую эпоху, на новый уровень сознания, о которых так много говорилось. Пробуждение нельзя остановить, они происходят прямо сейчас, на наших глазах, ибо все мы прозреваем, даже если очень не хотелось.

Сколько бы паники не сеяли в СМИ, иммунитет народных масс будет продолжать расти, а экономика, рабочая среда и отношения будут меняться в ногу с изменениями сознания землян. Будут открыты новые компании и технологии, не только лучше справляющиеся с нуждами социума, но и обеспечивающие своих работников стабильным доходом при меньших физических нагрузках. Творческий потенциал и сила мысли станут драйверами прогресса, а значит, любое проявление творчества будет в тысячи раз более востребовано, чем автоматические действия, свойственные уходящей эпохе.

Кстати, о силе мысли. Помните, как долго все мы хотели меньше ходить на работу или в школу, отдохнуть, побыть с близкими, закончить домашние дела и просто заняться собой? Так вот и настало это время, дамы и господа. Мир отвечает на наш коллективный запрос, ясно показывая, насколько мысль материальна, и уж тем более коллективная мысль миллиардов существ. Пора бы нам это осознать и действовать, исходя из этого знания.

Чем больше Духа в человеке, тем проще его мысль выходит в реализацию через общепланетарное поле. Чем мы ближе друг к другу, тем сильнее наша энергетическая связь с пространством, зачатки которой мы называем интуицией. С ростом Духа и творчества интуиция будет только расти, а с ней и связь между теми, кто культивирует в себе Человека с большой буквы, а не трясущегося от страха раба.Мысли такого Человека не просто материальны, он сможет легко доставать знания изнутри, делать новые изобретения под любые запросы, формировать и предсказывать события. Он в прямом смысле становится волшебником, ибо шепчет свою волю в пространство.

Если эта воля благоразумна, если она действительно шепчется, а не выкрикивается в виде лозунгов, если она развивает не только носителя, но и мир вокруг без нарушения чужих свобод, то пространство в любом случае ответит.

Эмпаты и практики среди вас знают, что энергетика пространства сейчас такова, что одной мыслью можно прочистить род до самого его основания, равно как и заразить при неверных манипуляциях с мыслями. Поэтому учимся думать, еще перед тем, как думать, дамы и господа )

Как сказал Николай Рерих, « Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война — с собственным невежеством, агрессией и раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей»

Ни одна армия в мире неспособна остановить идею, время которой пришло. Единицы пробудят немногих. Немногие пробудят многих. Многие пробудят всех.

Да будет так!

[l]

Реальность многомерна, взгляды на неё многогранны. Здесь показана лишь одна или несколько граней, каждая из которых должна рассматриваться как частный случай. Частный случай подразумевает также и частное мнение, которое не обязано совпадать с другими мнениями, ожиданиями и «прописными истинами», ибо истина безгранична, а реальность постоянно меняется. Берем свое и оставляем чужое по принципу внутреннего резонанса