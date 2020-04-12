Развитие визуализации — путь к детству и прошлым жизням

Хотели бы вы научится вспоминать события из детства и даже явления прошлых жизней? Воспоминания могут приходить через разные каналы, но многие хотят именно «видеть” их. Развитие визуализации — один из способов «включить” образы в воспоминаниях.

Эта способность поможет вам также погрузиться в будущие воплощения, развить интуицию, воображение.

Спустя некоторое время у вас начнет просыпаться образное мышление. Все это будет помогать быстрее развиваться творчески, и вам легче будет погружаться в воспоминание прошлых жизней.

Что такое визуализация?

Визуализация — это представление на мысленном экране желаемых образов, такая ментальная репетиция. Вы создаете изображения в своем уме, чаще этот прием используется для того, чтобы иметь или делать то, что вы хотите.

Затем вы повторяете эти изображения снова и снова, ежедневно, в течение примерно пяти минут в день.

В своей пятиминутной практике используйте свое воображение, чтобы убедиться, что вы достигли успеха в любой цели, которую ставили.

Я же говорю о визуализации как о способе развития зрительной памяти — возможности воспроизводить на «внутреннем экране» любые события.

Для чего нам нужно развивать зрительную память

Я училась на дизайнера одежды. До того как пошла учиться, моя зрительная память была не так хороша, приходилось всюду ходить с листочком и карандашом, для того чтобы сделать зарисовки понравившихся элементов.

Нужно было не только уметь увидеть элементы одежды в природе, но и запомнить их. Уже в колледже нам давали упражнения для тренировки зрительной памяти.

Я и по сегодняшний день делаю эти упражнения автоматически, уже не замечая.Вспомнить прошедший день или открыть детские воспоминания как картинку и даже воспроизвести в фильме — все это не составляет для меня труда, благодаря тренировкам визуализации предметов, которые развивают воображение и укрепляют зрительную память.

Сейчас я поделюсь с вами упражнениями, которыми пользовалась сама. На упражнения много времени не требуется. Лучше работать каждый день, можно по несколько раз в день.

Я начинала с цветка в горшке на подоконнике. Каждое утро я визуализировала цветок, запоминала каждый листочек, стебли, цветение, даже землю в горшке и сам горшок.

Поверьте: вам оно очень понравится, потому что при каждой новой визуализации вы будете находить все новые и новые не замеченные вами детали.

Техники визуализации

Упражнение первое

Посмотрите на выбранный вами предмет. Изучите его внимательно. Визуализируйте столько времени, сколько вам понадобится. Захватывайте сразу весь предмет в поле вашего зрения, так вы быстрее его запомните.

Закройте глаза, представьте каждую деталь, которую вы запомнили.

Откройте глаза, посмотрите снова на выбранный вами предмет, если вы нашли то, что не заметили в первый раз, запомните этот элемент.

Закройте снова глаза и представьте все детали, которые вы запомнили, добавьте только что обнаруженную деталь.

Повторяйте визуализацию с выбранным вами предметом до тех пор, пока не заметите, что новых деталей уже нет и вы удерживаете в памяти полностью весь выбранный вами предмет.

Выбирайте новый предмет и визуализируйте. Для начала выбирайте менее сложные варианты.

Если чувствуете, что глаза устали, сделайте паузу или прекратите упражнение до следующего раза. Ни в коем случае нельзя напрягать глаза. Старайтесь удерживать предмет расфокусированным взглядом, таким образом глаза не будут напряжены.

Я работала с этим упражнением всюду, где находилась: в гостях, на улице, в транспорте…

Спросите, как это помогает вспомнить детство или прошлые жизни? А все очень просто: природа, близкие вам люди, окружающая среда — все это уже есть с вами сейчас, нужно только постоянно визуализировать и разбудить зрительную память.

Упражнение второе

На этот раз воссоздайте свой маленький предмет, но с открытыми глазами. Смотрите это в реальном мире, прямо перед вами. Опять же, передвиньте его, поверните, играйте с ним. Посмотрите, как он взаимодействует с объектами, находящимися перед вами.

Представьте, что он лежит на вашей клавиатуре, бросает тень на вашу мышь или стучит по вашей кофейной чашке.

Упражнение третье

Это упражнение, где вы начнете получать удовольствие. На этот раз оно приведет вас в картину. Подумайте о приятном месте.

Мне нравится представлять мое любимое место на берегу реки. Теперь представьте себя в том месте, где нравится быть вам. Важно быть «на сцене”, а не просто думать об этом.

Дайте толчок своим чувствам. Что вы можете услышать? Шуршат ли листья, есть ли люди, говорящие на заднем плане? Как насчет ощущения осязания? Вы чувствуете почву, на которой вы стоите?

Как насчет запаха? Можете ли вы представить себе, как кушаете мороженое, чувствуете, что оно скользит по горлу?

Опять же, убедитесь, что вы находитесь «на сцене”, а не просто об этом думаете. Сделайте этот умственный фильм настолько сильным, ярким и подробным, насколько сможете.

Упражнение четвертое

И в последнем упражнении позволим вещам быть более живыми. Войдите в то место, которое визуализировали в предыдущем упражнении.

Теперь начните движение, взаимодействуя с вещами: возьмите камень, сядьте на скамейку, бегите в воду…

Пригласите кого-то в свой виртуальный мир. Возможно, вы могли бы пригласить любимого человека, а затем закружиться в танце вдвоем.

Или вы могли бы представить себе друга. Поговорить или вспомнить радостные события. Теперь представьте, как он игриво похлопал вас по плечу. Что это значит?..

Ключом к визуализации является возможность всегда визуализировать то, что у вас уже есть, то, что вы хотите. Это умственный трюк, вместо того, чтобы надеяться, что вы достигнете этого.

Или создайте уверенность в том, что когда-нибудь это произойдет, живите и чувствуйте, как будто это происходит с вами сейчас.

На одном уровне вы знаете, что это всего лишь умственный трюк, но подсознание не может отличить то, что реально и что воображается.

Ваше подсознание будет воздействовать на созданные вами изображения, независимо от того, отражают ли они вашу текущую реальность или нет.

Джон Кехо, известный канадский писатель, филантроп и тренер в области личностного роста, научил этому навыку миллионы людей во всем мире, которые видели результаты.

Это не волшебство, и это не происходит в одночасье, но если вы упорствуете в своем видении, вы добьетесь успеха.

Как работают упражнения визуализации

Благодаря этим упражнениям мне удалось вспомнить одну из моих прошлых жизней до первого занятия в институте, с помощью марафона в ИР, подарков в аудиозаписи, которые мне высылал Марис.

Я настолько глубоко погрузилась в воспоминание, словно заново прожила мое прошлое воплощение. Все картинки и отрывки фильма просмотра прошлой жизни, которые я визуализировала, были в цвете.

Я могла легко войти в тело, так как знала и видела, где нахожусь. Если какой-то эпизод открывался с трудом, я использовала знания из этой жизни, после чего все краски и картинки снова оживали.

Приведу пример. В открывшемся воплощении я была тибетским монахом, меня забрали у родителей, мне все никак не удавалось увидеть местность, куда меня привезли.

Однажды я смотрела передачу о монахах из Тибета и вспомнила, что Тибет находится в горах, окруженный лесом.

Я восстановила из памяти отрывок из передачи, вспомнила местность и природу Тибета. Дальше уже воспоминание мне начало открываться без препятствий.

Друзья, добавьте красок в ваши фантазии, и ваше воображение оживет.