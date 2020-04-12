В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1098

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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1098
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1098

Reuters

В Азербайджане за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 40, достигнув 1098, пишет оперштаб при правительстве страны.

Также сообщается о 11 погибших и 250 выздоровевших пациентах.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 24, в состоянии средней тяжести — 37 госпитализированных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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