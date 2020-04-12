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Dado Ruvic/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/1e6b0f10ff9dc2c7bc9b6c4d6806e3d4.jpg" alt="WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного адресата за раз" />

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp объявил, что отныне популярные сообщения можно будет пересылать лишь одному человеку за раз.

Отмечается, что новые требования введены с целью борьбы с фейками про коронавирус.

Эксперты говорят, что именно в такие моменты администрации соцсетей и мессенджеров должны более ответственно относиться к борьбе с дезинформацией, которая подчас может не только повредить здоровью людей, но и привести к летальным исходам.

Изначально сообщения в WhatsApp можно было пересылать сразу 256 адресатам. Постепенно лимит снижался — в последний раз до 5 человек.