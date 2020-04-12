Apple выпустила 20 млн медицинских масок

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Apple выпустила 20 млн медицинских масок
Apple выпустила 20 млн медицинских масок

Depositphotos

Apple выпустила 20 млн медицинских масок на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

По его словам, Apple также планирует производить более 1 млн защитных лицевых экранов для медицинских работников в неделю. На прошлой неделе компания поставила первые экземпляры в некоторые больницы США и надеется в скором времени начать поставки за пределы Соединенных Штатов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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