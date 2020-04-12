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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/27d1abd2427f0d43e6be3f380239b0ae.jpg" alt="Apple выпустила 20 млн медицинских масок" />

Apple выпустила 20 млн медицинских масок на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

По его словам, Apple также планирует производить более 1 млн защитных лицевых экранов для медицинских работников в неделю. На прошлой неделе компания поставила первые экземпляры в некоторые больницы США и надеется в скором времени начать поставки за пределы Соединенных Штатов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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