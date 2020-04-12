Недвижимость алтайских должников ипотеке массово выставляют торги

На официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в первую неделю апреля были размещены десятки объектов должников в Алтайском крае. Реализация заложенного имущества проводится в соответствии с исполнительным производством об ипотеке, сообщает портал «Недвижимость Алтай».

По данным источника, в числе объектов оказалось сразу 18 жилых: квартиры, дома, комнаты или доли в них. Также на реализацию выставили два земельных участка, два погреба, один гараж и 28 единиц автомобилей и спецтехники. Что касается недвижимости, то она в большинстве своем расположена в Барнауле (15 помещений), по одному в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Михайловском, Тюменцевском, Первомайском, Кытмановском районах. В 16 случаях у лотов имеются обременения – ипотека и запрет на регистрационные действия.

Стоит отметить, что целые квартиры, в основном небольшие, продаются за 0,6-2,6 млн рублей, в зависимости от местности. Но есть и элитная в Барнауле на Змеиногорском тракте, 104 «М»/3, площадь которой достигает 113 кв. м., а стоимость – 6,16 млн рублей. Доли в жилых помещениях и дома можно выкупить за 100-900 тысяч рублей.

По видимости, массовое выставление на торги объектов должников напрямую не связано с начавшейся в марте острой фазой экономического кризиса, так как постановления судебных приставов по их реализации были вынесены в январе-марте текущего года и в конце прошлого. Пик пришелся на февраль 2020. Однако мониторинг показывает, что в последнее время число ипотечных залоговых помещений, продающихся с торгов, понемногу растет. На это могло повлиять предшествующее смягчение условий кредитования и, как следствие, рост числа заемщиков в Алтайском крае, как и по всей стране.

Некоторые эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение предложения дефолтной недвижимости, если учесть, что в карантин многие предприятия не выдерживают простоя, ликвидируются, банкротятся, сокращают сотрудников. Население остается без работы, доходов и не имеет возможности обслуживать ипотеку. Однако государство в этом плане предоставит некоторую помощь – кредитные каникулы для заемщиков, попавших в трудную ситуацию. Долг по ипотеке при этом не должен превышать 1,5 млн рублей.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», Алтайский край – один из немногих регионов, где средний размер ипотеки как раз не превышает указанной суммы. Это обусловлено ценами на недвижимость и тем, что местные жители приобретают скромное жилье (две комнаты и порядка 50 кв. м). Это значит, что господдержкой на Алтае смогут воспользоваться более 75 % должников. А остальные все-таки рискуют повысить статистику продаваемых с торгов залоговых объектов при условии, что не смогут погашать за них кредиты.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки был зафиксирован в Москве (152,2 тысяч рублей), Московской области (112,5 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (91,7 тысяч рублей), Ленинградской области (88,8 тысяч рублей) и Приморском крае (87,8 тысяч рублей). В свою очередь, наименьшее значение данного показателя было отмечено в Челябинской области (53,1 тысяч рублей), Алтайском крае (55,2 тысяч рублей), а также в Кемеровской (55,5 тысяч рублей), Оренбургской (58,4 тысяч рублей) и Омской (60,8 тысяч рублей) областях.

Не стоит при этом забывать, что Алтайский край пока не дотягивает до рекомендованного комфортного семейного дохода в 55 тысяч рублей. Даже если каждый в супружеской паре получает подсчитанную органом госстатистики среднюю для края зарплату в 27 тысяч рублей, общий доход оказывается меньше рекомендованного. Кроме того, следует отметить, что цены на жилье в Алтайском крае гораздо ниже, чем в той же Центральной России, а период расчета по ипотеке — больше. Поэтому неудивительно, что сумма рекомендованного дохода для семьи с ипотекой в Алтайском крае оказалась не столь высокой.