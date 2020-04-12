Алекс Даусетт о первом опыте участия в гонках на платформе Zwift

Свою первую гонку на платформе Zwift 31-летний британский гонщик команды Israel Start-Up Nation Алекс Даусетт провёл с открытым окном, когда на улице был мороз и лежал снег. Подбадривала Алекса Даусетта на протяжении виртуальной гонки его девушка Шанель. После окончания первого теста на Zwift Алекс Даусетт признался, что виртуальная гонка далась тяжелее, чем часовой рекорд, установленный им в 2015 году (52,937 км за час).

Алекс Даусетт: «Я всегда избегал привлечения сторонних ресурсов, потому что мне хватает того, что делаю обычно. Если это разделочный велосипед, то дисковые тормоза могут не соответствовать ободным тормозам, или я работаю на высоте. Но теперь у меня уже нет отговорок. Почему бы не попробовать Swift. Не знаю, какой уровень будет у меня на Swift.

Джек (Jack Drury) мне говорил, что они начинают с 300 ватт, потом чуть снижают. Они говорили, что обычно идут на трёх или трёх с половиной ватт на килограмм. Это я смогу выдать».

После гонки Алекс Даусетт подвёл итог: «Вижу привлекательные стороны. Это не настоящая гонка, а больше тест на мощность. Прикладываешь все силы, а затем просто стараешься это удержать этот уровень. Ощущение такое, как если бы я ехал в небольшой группе и постоянно продвигался вперёд или всё время возвращался в группу. Думаю, люди, которые часто так тренируются, могут хорошо сидеть в группе.

Но когда тебе нужно держать форму, а ты должен оставаться в помещении, так работать интереснее, чем просто сидеть на турбо и тренироваться. Однако это тяжело».

Через несколько дней после первой гонки на Zwift Алекс Даусетт написал в Instagram: «Позже попробую Zwift на разделочном велосипеде. Совершенно не имею понятия, на что рассчитывать кроме атаки, как я всегда делаю в любой разделке. Буду использовать мой @factorbikes Slick.

Я сумел «купить» и разделочный велосипед для Zwift, но пока не получил доступ к дисковому колесу. В принципе, сейчас собираю оправдания как всякий приличный испытатель, потому что, будем честны, признак великого раздельщика – не количество его результатов, а количество оправданий, почему не растёт количество результатов.

И теперь никогда не ошибусь, называя это разделкой.

Мы с @yourroyalthighness_ комментировали во время гонки, что стоило мне 10 ватт. И у меня нет вентилятора, который, как пишут в комментариях в нашем последнем влоге, прибавлял мне 20 ватт».