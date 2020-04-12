Всемирный банк урезает прогноз роста Турции: дефицит бюджета будет увеличиваться

Экономика может вырасти на 0,5% в 2020 году, говорится в отчёте банка. Таким образом прогноз снизился с 3%. Ежегодный рост в следующем году и в 2022 году может составить 4%,говорится в нём, сообщает Dünya.

Отметим, что Турция, как и остальная часть земного шара, изо всех сил пытается удержать экономику в движении, поскольку коронавирус распространяется. Страна во многом полагается на экспорт и туристическую индустрию для своего роста и получения доходов в иностранной валюте. Оба они сильно пострадали от кризиса, и потребительские расходы быстро падают.

Всемирный банк также повысил свой прогноз по дефициту бюджета Турции до 4,5% от объёма экономического производства. Ожидается, что дефицит сократится до 2,9% к 2022 году.

Инфляция, вероятно, завершит год на уровне 11%, а затем замедлится до 9% в следующем году и 8,5% — в 2022 году, говорится в сообщении банка.

Добавим, что годовая инфляция потребительских цен замедлилась до 11,9% в прошлом месяце с 12,4% в феврале. Экономический спад ослабляет ценовое давление, но недавнее снижение курса лиры оказывает противоположный эффект.