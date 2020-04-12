Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

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Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года
Michael Gruber/AP
Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает телеканал iPrima.
По его словам, демонтаж памятника в Праге «смешной и глупый акт».
Он добавил, что Конев освободил не только Прагу от нацистов, но и лагерь смерти Освенцим.
«Те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился», — выразил мнение Земан.
При этом глава Чехии заявил, что официальная реакция России, включая возбуждение в РФ уголовного дела против ответственных за снос памятника муниципальных чиновников, является неадекватной и может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны.
Памятник был демонтирован 3 апреля в районе Прага-6 местными властями.
Памятник маршалу Коневу был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.
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