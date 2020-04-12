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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Ian Vogler/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/551/13025551/2020-03-22T180451Z_805034874_RC26PF9PM14J_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-JOHNSON-pic905-895x505-88200.jpg" alt="Джонсон записал первое видеообращение после выписки из больницы" /></p> <p>

Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы. Видео он опубликовал в Twitter.

«Трудно найти слова, чтобы выразить мой долг перед Национальной службой здравоохранения за спасение моей жизни», — заявил Джонсон.

Премьер выразил благодарность всем, кто остается дома и не нарушает режим самоизоляции.

Он добавил, что видел своими глазами, как тяжело сейчас приходится медработникам.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня. После этого премьера переместили в обычную палату. Он был выписан из больницы 12 апреля.

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