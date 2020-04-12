Турецкая лира подскочила после заявлений МВФ

Лира выросла на 2% до 6,63 доллара на поздних дневных торгах в Стамбуле, восстановившись с самого низкого уровня со времен валютного кризиса в 2018 году.

Напомним, что о взаимодействии заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в эфире телеканала Bloomberg. По её словам, фонд будет продолжать конструктивно взаимодействовать со всеми членами, включая Турцию.

Некоторые инвесторы в Турции предположили, что правительство может обратиться за финансированием МВФ, чтобы помочь ему справиться с финансовыми и экономическими последствиями распространения коронавируса, отмечает Ahval. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно исключал любую сделку.

Издание также указывает, что Турция имеет большой дефицит бюджета по сравнению с историческими средними показателями, и Центральный банк израсходовал десятки миллиардов долларов своих валютных резервов, поддерживающих лиру.