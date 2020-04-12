Выращиваем редис на окне и в огороде

Пожалуй, самым первым из свежих овощей на нашем столе весной появляется редис. Разной формы и даже разного цвета, он становится прекрасным дополнением к основным блюдам. И выступает как в составе салата, так и как самостоятельный порезанный дольками овощ.

Кроме того, редис запросто можно вырастить даже в том случае, если у вас нет дачного участка!

На первый взгляд, вырастить редис совсем не сложно и не долго. Однако есть у этого овоща свои секреты, и мы вам о них с удовольствием сейчас расскажем.

Выбираем сорт

Прежде, чем покупать и садить редис, необходимо выбрать его сорт. На самом деле сортов этого овоща очень много. И выбирать нужно не по картинке, а тщательно изучив информацию на пакетике с семенами. Там обычно указывается, в каких условиях выращивается тот или иной сорт, и какого ухода требует.

Говоря о раннеспелых и ультраранних сортах редиса, отметим их моростойкость, устойчивость к стрелкованию и довольно быстрый период созревания. Есть такие сорта, которые дают урожай уже через пару недель. Этот редис уже можно сеять в апреле. Среди скороспелых, ранних сортов отметим Джоли, Покер, Жара, Родос, Чемпион, Французский завтрак и другие.

Большинство из нас привыкли к круглому редису. Однако внимания заслуживают и удлиненные сорта. Они бывают и достаточно крупными — до пятнадцати сантиметров, и маленькими — до пяти сантиметров. Самым «ходовым» является Французский завтрак с плодами массой около пятнадцати граммов.

Некоторые покупатели отдают предпочтение Ажуру, Арии, Анжелике, Дамским пальчикам, Сладкоежке, Кормилице, Фоксу и другим. Масса их плодов в среднем 25 граммов при достаточно хорошей урожайности — до трех килограммов с одного квадратного метра.

Среди крупных сортов редиса, плоды которого достигают 40 граммов, самыми любимыми являются Багрянец, Багги, Валери F1, Миф и другие.

Кстати, если вы видели только красный редис, то мы вас удивим: он бывает желтым, фиолетовым, белым и даже арбузным. Поэтому вы реально удивите своих домочадцев, если кроме красного редиса посадите, а потом подадите на стол редис разных цветов. Это будет и оригинально, и очень вкусно!

Редис на грядке

Стандартная схема выращивания редиса на грядке — это:

подготовка грядок — заправка грунта амиачной селитрой, суперфосфатами, сернокислым калием, подкормка, формирование грядок, добавление песка и т. д.,

проращивание семян — пропитка во влажной салфетке с раствором Циркона или Эпина Экстра на протяжение двух-трех дней,

посев редиса — лучше выбрать пасмурный и даже дождевой день с температурой воздуха около десяти градусов тепла.

Бороздки для посева редиса делают неглубокие, и на расстоянии десять-пятнадцать сантиметров друг от друга. Посевной материал раскладывают аккуратно и не веерно — во избежание его дальнейшего прореживания.

Для того, чтобы защитить всходы от возможных заморозков, грядки накрывают агроволокном.

С середины мая сеют уже сорта, которые устойчивы к стрелкованию. Для них можно ограничить световой день до десяти часов, используя для укрывания черное нетканое полотно.

Уход за редисом

Главное в уходе за редисом — это его постоянный полив и рыхление. В идеале, если у вас в огороде будет проведен капельный полив. Если же нет — нужно аккуратно смачивать землю самостоятельно. После полива следите, чтобы на земле не образовалась корка. Для этого прорыхлите почву, открыв таким образом свободный приток воздуха к корням растения.

Борьба с вредителями

Редису больше всего вредит крестоцветная блошка, с которой справиться очень просто. Для этого можно посадить на грядках шпинат или кресс-салат, обрабатывать всходы табачной пылью или золой, поливать редис подкисленной уксусом или лимонной кислотой водой, а также регулярно опрыскивать листья всходов водой.

Редис на окне

Если же у вас нет дачного участка — это не повод отказывать себе в удовольствии вырастить домашний редис. Место для этого весьма необычное — окно.

Для того, чтобы вырастить редис на окне, нужно отдать предпочтение скороспелым сортам, не склонным к пустотелости и стрелкованию. Лучше остановитесь на Дабеле, Заре, Кварте, Кармен, Раннем красном или Чемпионе.

Сеять оконный редис начинают в то же время, что и редис в огороде. В качестве тары выбирают пластиковые стаканчики или деревянные емкости. Выбирайте такие, чтобы гармонично «вписывались» в ваш подоконник.

Высаживают редис не в готовый торфогрунт, а добавляют в него еще огородную землю, золу, компост и минеральные удобрения.

В емкости с таким субстратом и засеивают семена. Посевы периодически опрыскивают из пульверизатора и накрывают пленкой.

После появления всходов пленку снимают, а сами емкости с растениями выносят на балкон.

Ухаживать за редисом на окне очень просто — главное его поливать, увлажнять воздух в помещении и проветривать.

Главный плюс выращивания редиса на окне — это его защищенность от болезней и вредителей.