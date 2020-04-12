Древние вирусы «пробудились» от многовекового сна и грозят человечеству новыми недугами

В будущем человечеству грозят вирусы, которые будут намного мощнее, чем коронавирус COVID-19. Они пробудятся вследствие глобального потепления и таяния ледников. Об этом стало известно из рассказа кандидата биологических наук, заведующего лабораторией экологии вирусов научно-исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Кирилла Шаршова, передает RT.

Оттают вместе с ледниками

Шаршов предупредил об «оживлении» вирусов, способных преодолевать межвидовые барьеры. Эти вирусы будут иметь опасную способность — передаваться человеку от насекомых и животных.

По мнению эксперта, это будет огромной серьезной угрозой для человечества. Намного серьезнее, чем даже коронавирус.

Такие вирусы «оттают» вместе с ледниками и вечной мерзлотой.

Что же касается коронавируса Covid-19, то Шаршов утверждает: этот вид вирусов существовал, скорее всего, и раньше. Просто из-за отсутствия системы тестирования для человечества они были неизвестны.

Не все «животные» вирусы страшны человеку

Некоторые вирусы, которые вызывают болезни у животных, людям не страшны. Например, вирус, из-за которого болеют бронхитом куры. А есть такие, от которых заразившееся животное через укус «делится» инфекцией с человеком. Это уже известные нам клещевой энцефалит или бешенство. Однако ситуация упрощается тем, что от этих болезней есть вакцины.

Сейчас все чаще говорят о вирусах, переносимых человеку насекомыми. Сначала заражения ограничивались тропическим климатом. Однако глобальное потепление привело к их перемещению в северные широты. Шаршов рассказал о вирусе лихорадки Западного Нила, многих разновидностях малярии и прочих болезнях, переносимых комарами.