Что случилось с телеведущим Борисом Корчевниковым

Неделю назад СМИ обнародовало информацию о том, что Борис Корчевников – телеведущий и журналист – заразился коронавирусной инфекцией. Сам же мужчина никак не прокомментировал это, а лишь самоизолировался у себя дома. Позже от представителя канала «Россия 1» вышло опровержение. Оказывается, Борис Корчевников ничем не болеет. Так известный телеведущий действительно болен или же это всего лишь слухи?

Напомним, Борис Корчевников в 2015 году перенес трепанацию черепа. Он обратился к врачу с шумом в ушах, а после обследования и проведения МРТ ему поставили неутешительный диагноз – опухоль. В 2019 году телеведущий начал быстро набирать вес, что стало причиной для слухов о его плохом самочувствии. Позже мужчина все опроверг – он на тот момент проходил курс лечения, поэтому и поправился.

Борис Корчевников заразился коронавирусом: правда или нет

Борис Корчевников в последнее время приходил на съемки с симптомами заболевания. Этим он сильно обеспокоил всю съемочную группу. В близком окружении мужчины рассказали, что в этот же день он сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-2019.

После во время съемок Борису сообщили по телефону, что анализ оказался позитивным. О диагнозе он рассказал своим коллегам и сразу покинул площадку. Лечение телеведущий проходит дома в самоизоляции, судя по всему, болезнь проходит в легкой форме.

Также продюсер Адрей Разин в своей страничке в Instagram выложил пост, что очень переживает за Бориса Корчевникова, у которого обнаружили коронавирус.

При этом сам телеведущий и журналист никак не прокомментировал информацию о своей болезни. Позже представитель канала «Россия 1» и телеканал «Спас!» опровергли слухи о коронавирусе у Бориса Корчевникова.

Пресс-секретарь Татьяна Леоненко рассказала:

«Это ложная информация, скорей всего. Если бы это было правдой, мне это было бы известно. А так, мы сегодня общались, с ним было все хорошо».

Что известно о Борисе Корчевникове: краткая биография

Борис Корчевников – это известный журналист, актер и телеведущий. Он родился в Москве в 1982 году 20 июля. Отца у него не было, они познакомились только когда мальчику было 13 лет.

С 8 лет будущий звезда сериала «Кадеты» принимал участие в спектаклях МХАТ им. А. П. Чехова. Он успел сыграть 10 детских ролей. Также в 1994 по 1997 года был ведущим детской телепрограммы.

С 1998 года он одновременно учился на двух факультетах – журналистики и актерского мастерства, но позже решил получить образование в МГУ. Завершил обучение в 2003 году.

Борис Корчевников работал в театре, снимался в кинофильмах, а также участвовал в различных программах. Особую известность ему принесли сериал «Кадеты» и его труд телеведущим в шоу «Судьба человека».