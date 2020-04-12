На въездах в Москву частично перекрыли движение

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — уточнил собеседник агентства, отметив, что на всех въездах в город стоят ограждения.

По его словам, это связано с введением дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавируса, в рамках которых сотрудники полиции начали проверять въезжающих в столицу водителей. При этом с 15 апреля жители других регионов смогут попасть в Москву только по цифровому пропуску.

Ранее сообщалось, что машины из других регионов начали разворачивать при попытке въехать в столицу, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки. Данное ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. В настоящий момент ГИБДД контролирует 160 въездов в город.

До этого начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал, что на въездах в Москву из-за распространения коронавируса дежурят наряды полицейских, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. По его словам, кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы столицы.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158.