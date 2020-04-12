Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series. Взяв их за основу, дизайнеры «Колёса.ру» создали собственные рендеры рестайлингового седана в серийном исполнении.

Как показали фотошпионы, все изменения в обновленной «пятерке» будут носить скорее эволюционный характер. Спереди это заметно по немного увеличенной по высоте решетке радиатора, переработанному бамперу и полностью новым фарам с другой светодиодной «начинкой» в виде ярко выраженных L-образных элементов.



BMW 5-Series G30. Фото Колёса.ру



BMW 5-Series G30. Фото Колёса.ру

Корму седана преобразят немного иной бампер и новые фонари, выполненные в схожем с BMW X5 стиле, со стильными горизонтальными полосками указателей поворотов, как на новой «трешке» G20.

Гамма двигателей BMW 5-Series G30 наверняка столь же широкой, что и сейчас. С рестайлингом в нее войдет гибридная силовая установка от представительского седана BMW 745e, объединяющая в себе 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 и электродвигатель с суммарной мощностью 388 лошадиных сил.

Мировая премьера обновленной «пятерки» ожидается до конца 2020 года. Сначала она появится в Германии, а в Россию новинка, как обычно, приедет с опозданием в 3-6 месяцев.