Toyota выпустила спецверсию модели Passo Moda Charm

Японская компания Toyota выпустила чисто дамский вариант компактного хетчбэка Toyota Passo Moda Charm, который получил ряд дополнительных, очень броских расцветок, включая розовый металлик. Как сообщает издание «Инфореактор», всего для спецверсии доступно десять оригинальных цветов окраски кузова.



Toyota Passo Moda Charm. Фото Toyota

Внутрисалонное пространство хетсбэка под стать яркой внешности. Здесь присутствует комбинированная расцветка, приятные на ощупь материалы из искусственной кожи, а также целый ряд дополнительных опций, делающих передвижение на автомобиле максимально комфортным. Так, доступен двухконтурный подогрев водительского сиденья (низ и спинка), продвинутый парктроник с четырьмя камерами, защитный слой на боковых стеклах и т.д.

В качестве силового агрегата предлагается безальтернативный 1.0-литровый мотор на 3 цилиндра, который выдает без малого 70 л.с. В качестве КПП использован вариатор, а привод может быть как передний, так и полный, за дополнительную плату.