Выбираем на курорте Грибовка базы отдыха элит класса

Курорт Грибовка на протяжении последних 10-ти лет активно привлекает к себе туристов и отдыхающих со всей Украины, а ты же из стран ближнего зарубежья. Уже многие познакомились с прекрасным Южным климатом, ласковым Черным морем и этим тихим, колоритным и уютным курортом Одесской области.

На сегодняшний день основной тип жилья курорта Грибовка – базы отдыха и пансионаты. Большинство из них среднего уровня, но есть и эконом, а также несколько вариантов элит класса! Все базы отдыха курорта Грибовка, а также элитные объекты Вы можете посмотреть вот тут: moemore.com.ua/gribovka

Так как современные туристы уже не хотят условий «как у бабушки» или эконом варианты, то актуальным становится вопрос выбора в Грибовке базы отдыха элитного уровня. С большим набором дополнительных услуг, комфортабельными номерами со всеми удобствами, рестораном и качественным сервисом.

Курорт Грибовка – базы отдыха элит класса:

Черное Море Милена Николь Ричард Южная Paradise

Отель Черное Море Бугаз. Единственный пятизвездочный отель на всем побережье от Одессы до Белгород-Днестровского. Находится на пляже, большой перечень дополнительных услуг, номера со всеми удобствами, ресторан.

Коттеджи Милена и Николь. Это частные коттеджи для отдыха семьи или большой компании. Коттеджи оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, есть кухня, внутренний двор, территория под охраной. До моря несколько минут ходьбой, через частную территорию.

База отдыха Южная. Современная база с индивидуальным авторским дизайном на первой линии. Точнее будет сказать на пляже. Шикарный вид на море и пляж. Номера с полным набором удобств.

Мини-отель Paradise. Современный мини-отель в закрытом частном кооперативе. Оборудованный внутренний двор, большой спектр дополнительных услуг и полностью оборудованная кухня. На пляж Вы попадете, сразу выйдя за ворота мини-отеля.

Отель Ричард. Самый известный из отелей Грибовки. Находится фактически на пляже. Дополнительных удобств мало, но отличный ресторан и собственный пляж. Номера с видом на пляж и море.

Если Вы планируете летом в Грибовку и привыкли к комфортному жилью, то обязательно обратите внимание на эти объекты. Далеко не все базы отдыха курорта Грибовка обладают таким широким набором услуг и комфортабельными номерами. Поэтому все кто ищет качественное, элитное жилье в Грибовке выбирает на сайте moemore.com.ua.