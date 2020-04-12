Московские единороссы раскошелились две Lada Largus главврачей алтайских больниц

10 апреля секретарь алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко передаст два автомобиля Lada Largus медучреждениям, занятым в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в регионе и в лечении заразившихся пациентов. Передача авто состоится в горбольнице № 4 Барнаула, сказано на сайте алтайской ячейки. Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе алтайских единороссов, машины были приобретены на средства федерального руководства партии.

Единороссы сообщили, что автомобили передадут в долгосрочное пользование главным врачам городских больниц № 5 и № 4. Такое решение было принято в связи с тем, что горбольница № 5 определена главным медучреждением Алтайского края для лечения заразившихся коронавирусом, а 4-я городская больница ответственна за исследование возможных больных и проведение анализов. Как сообщили единороссы, данные транспортные средства позволят перераспределить нагрузку на материально-техническую базу медучреждений: машины будут направлены на перевозку неэкстренных больных и транспортировку анализов. Таким образом, медучреждения смогут не привлекать к этой работе машины «скорой помощи» и другие автомобили.

О том, что ЕР закупила по несколько машин для доставки врачей в субъектах РФ, 7 апреля заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, партия сократила свои управленческие расходы и направила средства на закупку автомобилей, чтобы компенсировать дефицит транспортных средств в медучреждениях. В реготделении «партии власти» «Банкфаксу» добавили, что вопрос прорабатывался и до объявления новости Турчаком. В пресс-службе заверили, что средства выделило федеральное руководство партии, и в каждый регион России отправилось по 2-3 автомобиля. Отметим, что согласно расценкам на сайтах объявлений, одна Lada Largus стоит около 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что госпитали для больных вирусом планируются только в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Яровом. Ни в одной районной поликлинике развертывание не планируется, поскольку для этого требуется иная квалификация специалистов. В случае заболевания жителей районов Алтайского края их готовы транспортировать в Барнаул. Министру также пришлось признать, что на сегодняшний день достаточного количества оборудования и персонала для развертывания полноценного госпиталя в Бийске, где давно имеется дефицит кадров, нет. Поэтому был подготовлен план перемещения медоборудования, чтобы дооснастить бийские учреждения. Те же меры будут приняты и по медперсоналу.