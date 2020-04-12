Bloomberg: Нежелание Турции обращаться в МВФ может измениться

Доказательство данного утверждения содержится в статье, опубликованной в проправительственной газете, в которой был затронут вопрос о возможности заимствования у фонда, передаёт Bloomberg в четверг.

По данным агентства, Турция ещё не обращалась к МВФ с какой-либо просьбой об оказании помощи, ни в рамках чрезвычайной программы по борьбе с вирусом, ни в рамках долгосрочной сделки.

Турецкие политики не видят необходимости в соглашении с МВФ, хотя и считают, что сейчас настало время рассмотреть эту альтернативу.

В настоящее время у страны нет возможности получить финансирование от Федеральной резервной системы США, несмотря на то, что она предоставляет такое право некоторым другим развивающимся рынкам.

Валютные резервы Центрального банка Турции также истощены, а чистые резервы с учётом всех обязательств зафиксировались на отметке ниже нуля. Это означает, что стране не хватает огневой мощи, чтобы оградить экономику, имеющую задолженность в размере более 170 млрд долларов, которая должна быть погашена в течение следующего года.

Турция имеет преимущество относительно низкого долгового бремени государственного сектора, по сравнению с другими странами с формирующимся рынком, что является одной из причин, по которым ей на данный момент не требуется финансовая помощь, цитирует Bloomberg комментарии директора по управлению фондами в Landesbank Berlin Investment Лутца Ремейера.

Любое соглашение с МВФ могло бы также положить конец экономической политике Эрдогана, основанной на достижении роста любой ценой. Однако его убеждённая позиция демонстрирует признаки ослабления по мере того как тысячи компаний по всей стране прекращают свою деятельность, а судьба туристической отрасли Турции оказалась под угрозой, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем в четверг в интервью телеканалу Bloomberg управляющий директор фонда Кристалина Георгиева заявил, что МВФ сотрудничает с республикой. «У нас очень конструктивное взаимодействие со всеми членами организации, включая Турцию», — указала она.