Песков назвал абсолютный приоритет в работе Путина

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Президент России Владимир Путин общается с людьми во время катания на лыжах в Сочи, 13 февраля 2019…

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что абсолютным приоритетом в работе главы государства является общение с людьми. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

По мнению Пескова, Путин в настоящее время очень скучает по поездкам и человеческому общению. Причем общение с людьми, как правило, не влияет на график политика.

«Общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности», — добавил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что в настоящее время у президента страны не такой интенсивный график, как обычно.

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