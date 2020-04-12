Минобрнауки: из-за вируса появится «другое высшее образование»

Пандемия кардинально увеличит долю онлайн-сервисов в вузах и принципиально изменит требования к преподавателям, считает глава ведомства.

Одним из последствий пандемии коронавируса станет изменение всей существующей в России системы высшего образования, заявил в интервью РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Это будет другое высшее образование. И его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и поступление онлайн в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — уверен министр.

Глава Минобрнауки отметил, что новая ситуация принципиально изменит требования к преподавателям и подход к работе с кадрами вузов и разработке программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Необходимым станет умение пользоваться современными средствами коммуникации, организовать совместную работу в удаленном режиме.

Доля онлайн-сервисов внутри университетов станет кардинально больше, однако в появление в России чисто «цифровых» вузов, способных составить конкуренцию традиционным университетам, Фальков не верит, подчеркивая наличие в классических вузах уникальной среды общения, которую невозможно передать на расстоянии.

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