close





instagram

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/1d9652daf95284d603c624f9b9e33018.jpg" alt="Ученые исключили возможность заражения коронавирусом через домашних животных" />

Ученые пришли к выводу, что люди маловероятно могут заразиться коронавирусом от инфицированных животных. С таким мнением выступила международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования, пишет журнал Science.

Выяснилось, хорьки и кошки очень чувствительны к SARS-CoV-2, а собаки практически неуязвимы перед вирусом. Домашний скот, включая свиней, цыплят и уток, также не восприимчив к инфекции.

Как отмечает профессор патологии и лабораторной медицины Университета штата Висконсин в городе Мэдисон Дэвид О’Коннор, передача коронавируса от домашних кошек и собак не возможна. С ним согласилась профессор профилактической ветеринарии Университета штата Огайо Жаннет O’Куин. По ее мнению, животные не могут передать вирус, так как он распространяется от человека к человеку.

Всего в мире инфицированы более 1,7 млн человек, при этом выздоровели свыше 411 тыс. пациентов, а умерли — 110 005.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тигрица заразилась коронавирусом в зоопарке Нью-Йорка

— У котов в Ухане обнаружили коронавирус