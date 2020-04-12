Среди кошачьих в Йеллоустоуне распространяется эпидемия чумы

Когда в мире бушует пандемия коронавируса, среди пум в области Йеллоустоуна обнаружили патоген чумы, который стал причиной гибели огромного количества людей в средние века, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты протестировали 28 животных. Оказалось, что 12 из них болеют чумой – очень опасным и смертельным заболеванием, которое легко может передаваться людям. Автор исследования Марк Элброх заявил о том, что охотники, а также другие люди должны помнить об опасности. Чумой можно легко заразиться не только во время поедания мяса животных или обработке их шкур, но еще и при минимальном контакте с ними. Также ученый добавил, что чума может быть более распространенной, чем этого ожидали специалисты, ведь Йеллоустоун имеет достаточно большую экосистему. Он отметил тот факт, что горные львы практически никогда не приближаются к людям, поэтому можно не бояться того, что от этих хищников будет передана чума. Среднестатистический человек практически не имеет шансов заразиться чумой от горного льва, поэтому не стоит бояться полученных результатов исследования, заявил Элброх.