Плачущую жену актера Прилучного назвали стервой и провокаторшей

Павел Прилучный и Агата МуцениецеФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался на тему конфликта в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинив женщину в стервозности и провокациях. Об этом Разин написан на своей странице в Instagram.

«Прошу ни журналистов, ни других людей не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык», — заявил Разин.

Продюсер также добавил, что поднимать руку на женщину — «выше достоинства» Прилучного, и назвал обвинения Муцениеце в домашнем насилии в адрес мужа полной ложью. По его словам, актриса превратила жизнь супруга в «сущий ад»: «Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу».