У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

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Народные традиции подскажут, что нужно делать на Благовещение Пресвятой Богородицы в 2020 году
Уже завтра, седьмого апреля, мы встретим большой церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Торжество имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается в седьмой день апреля. В...
«Русское имперское движение»: что это за организация и чем она занимается
Власти США пополнили список глобальных террористических организаций и внесли туда националистическую организацию «Русское имперское движение». Об этом сообщил координатор Госдепартамента США по вопросам...
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1 786. В Татарстане новых...
В России за последние сутки зарегистрировано 1 786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах, сообщает оперативный штаб. В Татарстане новых случаев сегодня нет. Прирост числа заболевших в Москве...
Среди кошачьих в Йеллоустоуне распространяется эпидемия чумы
Когда в мире бушует пандемия коронавируса, среди пум в области Йеллоустоуна обнаружили патоген чумы, который стал причиной гибели огромного количества людей в средние века,...
Какой Церковный праздник сегодня, 10 апреля
10 апреля отмечается 6 православных церковных праздников. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого...