Что нужно знать перед покупкой PlayStation 4?

Уже несколько лет подряд, на российском рынке пользуется большой популярностью PlayStation 4. Привлекает надежная комплектация. В комплекте есть все необходимое для комфортной и интересной игры. Здесь можно найти кабель, проводную гарнитуру, специальный кабель для зарядки. Стоит также отметить, что есть камера. Также ее можно приобрести отдельно.

Также очень радует плестейшен 4 тем, что нет никаких региональных ограничений. То есть, если вы купите его в США или Японии, то он будет поддерживать игры и других регионов. Это возможно благодаря тому, что приставку лишили защиты. Очень важно читать всю информацию, которая написана в коробке, это для того чтобы не допускать никаких ошибок. Потому игры можно производить на любой консоли.

Также стоит отметить о бесплатном подключении онлайн-игр. Чтобы поиграть во всемирной паутине, нужно пройти платную подписку. Она недорогая, кроме доступа к сети вместе с этой подпиской, вам каждый месяц будут давать бесплатные игры, которые можно скачивать в течении действия подписки. Кроме этого все участники сервиса получат много бонусов.

Сразу после покупки этого устройства нужно будет скачать обновление. Оно занимает не более 300 Мб и содержит очень важные функции. Если есть желание, то вы можете легко поделиться своими впечатлениями от игр с друзьями. Есть даже такая специальная кнопка, которая позволяет это сделать. Также можно делать скриншоты и включать трансляцию своей игры, смотреть и оставлять комментарии могут все. Совсем скоро планируется ввести виртуального помощника, таким образом, играть станет еще проще, управление можно передать в руки своего товарища, который сидит у себя дома. Это будет очень полезно, если вам очень сложно пройти определенный уровень в игре. Товарищ сможет легко управлять самостоятельно и сможет пройти все уровни вместо вас.

Чтобы проверить камеру, вам выдадут простую, бесплатную игру благодаря ей можно оценить все функции камеры. Она реагирует на голос и жесты. Также может распознавать лица, что очень удобно, теперь не нужно будет меняться местами на диване, чтобы было соответствие своим персонажам, консоль сделает все самостоятельно. Ознакомившись с этими нюансами, вы можете смело покупать себе эту приставку.