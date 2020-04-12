Skoda серьезно адаптировала Skoda Karoq под российский рынок

Компактный чешский кроссовер Skoda Karoq получил целый ряд адаптационных изменений, которые призваны «заточить» новинку под российские условия эксплуатации. Как пишет издание «Профиль», отличия от европейской спецификации касаются двигателей, коробок передач и настроек ходовой части.

Так, для нашего рынка будет предлагаться хорошо всем известный и проверенный временем бензиновый «атмосферник» объемом в 1.6 литра, который развивает мощность в 110 лошадиных сил. Особой мощью он похвастать не может, зато прост, надежен и переваривает даже не особо качественное топливо. Есть также 1.4-литровый вариант с турбонаддувом, который выдает 150 л.с. С ним кроссовер обладает хорошей динамикой разгона, укладываясь в спринте до «сотни» менее чем за 9 секунд.

Кроме того, вместо роботизированной коробки передач, как на «европейцах», российский вариант Skoda Karoq оснащается менее быстрым в работе, но более надежным и выносливым 8-скоростным классическим «автоматом». Не обошлось без изменений и в настройках подвески, которая стала немного мягче (читай комфортнее на наших дорогах). При этом, на управляемости это смягчение никак не сказалось.