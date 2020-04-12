Владельцы назвали главные недостатки обновленной Lada 4x4

Получив долгожданное обновление, LADA 4×4 порадовала новым салоном, доработанной подвеской, шумоизоляцией и массой других улучшений, однако недостатков у легендарной «Нивы» все еще хватает. О каких минусах рестайлинговой LADA 4×4 чаще всего говорят ее владельцы, выяснила «Российская газета».

Пожалуй, главными претензиями к современной «Ниве», по мнению владельцев, до сих пор остаются низкое качество лакокрасочного покрытия и слабая стойкость к коррозии. В частности, они жалуются на следы начинающейся коррозии на верхних швах обеих стоек даже на новых машинах 2020-го модельного года.



Фара LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Нечто подобное, если не обработать кузов дополнительно (то бишь, за свой счет) можно ждать и на багажной двери, порогах, стойках и стыках крыши. В качестве дополнительной защиты арок можно использовать пластиковые подкрылки – они обычно продаются как у дилеров, так и в обычных автомагазинах.

Несмотря на недавнее обновление, уже поступают жалобы на сырость под водительским ковриком и в багажнике после мойки, сильного дождя или снегопада. Как полагают владельцы, появление влаги может быть связано с недостаточной герметичностью уплотнителей дверей и лобового стекла, которое, кстати, на них же и посажено, а не вклеено, как у всех современных машин и, тем более, иномарок.

Риск утечки антифриза и масла, знакомый «нивоводам старой закалки», тоже сохранился. Решить проблему, как говорят владельцы, можно только своевременным устранением течей и заменой всех хомутов и сальников на импортные (но более качественные) аналоги.



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Панель приборов LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Блок климата LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Поступают жалобы и на запорный механизм багажной двери, которая, в силу плохо отрегулированного механизма, может попросту не открыться. Решается это снятием обшивки, подергиванием тяги и смазкой всех элементов механизма.

Кроме того, владельцы обновленной LADA 4×4 часто сетуют на некачественные комплектующие (самые распространенные проблемы связаны с моторчиками стеклоочистителей, фарами и блоком ABS) и все еще неидеальную эргономику в салоне. По части интерьера вопросы вызывают архаичный руль, старые подрулевые переключатели и рулевая колонка, в которой, в силу «недофинансирования проекта», до сих пор нет подушки безопасности.

Прислушается ли к этим замечаниям АвтоВАЗ, покажет время. Не исключено, что это случится уже в новом поколении «Нивы» в 2022 или 2023 году.