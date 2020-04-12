Третий пациент Алтайского края излечился коронавируса вышел больницы

Из больницы Барнаула выписан третий человек, излечившийся от COVID-19. Об этом сообщает правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

Статус выписанного пациента не известен, канал Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса ничего не сообщил о выписанном. На данный момент нет официальной информации о том, является ли выздоровевший ребенком, взрослым либо пожилым человеком. Отметим, что третий по счету случай заражения был диагностирован у человека, контактировавшего с двумя первыми заболевшими – семейной парой, с которой супруга вернулась из Доминиканы.

Напомним, что 11 апреля научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди заболевших пять человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска. Таким образом, общее число заболевших достигло 29. Трое из них к настоящему моменту выписаны.