Собираем ПК на базе AMD Ryzen: три лучших конфигурации

Использованные в работе процессоры AMD Ryzen обладают улучшенным соотношением цены и качества. Это удивительно новая и современная модель, которая наконец- то смогла конкурировать с известным производителем Intel. Именно после выпуска процессора AMD Ryzen можно разогнать тактовые частоты.

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Те варианты, которые предлагает конфигурация, легко можно модернизировать в новую комбинацию. Не так давно, лишь полгода назад была представлена на рынке современная линейка. Она включает в себя уникальный восьмиядерный процессор с 16 потоками. Но стоит заметить, ведь в обычных условиях сам по себе процессор не будет в любом случае не будут загружены по полной.

Стоимость самого процессора будет напрямую зависеть от мощности оборудования. Лучшей моделью считается по праву Ryzen 7 1800X. Он обладает наибольшими характеристиками частоты. При этом, модель действительно качественная, у которой есть уникальные свойства. У него также есть и мощнейший кулер, который заставляет буквально круглосуточно работать процессор, при этом не давая на него мощную нагрузку.

Ryzen 5 1400 – экономная и бюджетная модель, которая действительно выгодна. Она отлично подходит как для игр, так и для старых программ. При этом, ценовой сегмент у данной модели достаточно демократичный, поэтому именно она является предпочтительной.

Крайне важно в работе с процессорами от производителя Ryzen использовать новейшие и современные кулеры, ведь они обладают повышенными характеристиками и высокой надежностью. Кроме того, для самостоятельной сборки также потребуется и материнская плата от того же производителя. Она оснащена всеми необходимыми компонентами и интерфейсом.Использованные в работе процессоры AMD Ryzen обладают улучшенным соотношением цены и качества. Это удивительно новая и современная модель, которая наконец- то смогла конкурировать с известным производителем Intel. Именно после выпуска процессора AMD Ryzen можно разогнать тактовые частоты.