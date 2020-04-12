Мужчина вел себя настолько хорошо, что ему вернули жену из загробного мира

В 960-1127 годах в Китае жил чиновник по имени Чжан Цин, мужчина заведовал судебными процессами. Он всегда поступал по совести, никогда не брал взяток и вникал в малейшие подробности дел, так как понимал, что в его руках судьба людей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Чжан Цин помогал чистить посуду для заключенных по доброй воле, регулярно читал буддийские сутры. Делал он это каждый раз перед казнью преступников. Однажды случилась страшная эпидемия, которая унесла жизнь супруги чиновника. Невероятно, но каким-то образом жена по имени Юань Ши вернулась из мира мертвых на третьи сутки. Как она сама потом рассказала, она повстречала старца в ослепительном белом убранстве. Он заявил, что Чжан Цин всю жизнь творит добрые дела, поэтому его потомки будут успешными людьми. Потом он спросил у женщины, что она делает в мире мертвых.Через год после инцидента у чиновника родился сын Хэн, который получил военный чин, а потом стал помощником заведующего дворцовым хранилищем. У Хэна было шесть сыновей, два из которых оказались лучшими на императорских экзаменах.Таким образом, Вселенная всегда помогает по-настоящему добрым людям. Они могут рассчитывать на поддержку Небес, как и их дети.