В Южной Корее начали заражаться люди, которые ранее победили коронавирус

Согласно последнему заявлению властей Южной Кореи, 91 человек, который ранее успешно излечился, вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Из этого следует, что иммунитет к заболеванию у людей не вырабатывается, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пока что специалисты южнокорейской системы здравоохранения не могут сказать, как могло произойти повторное заражение всего через пару дней после победы над вирусом. Проходит эпидемиологическое расследование. По мнению ЧонЫн-кена, главы Центра по предотвращению заболеваний, штамм способен «реактивироваться». ВОЗ взволновала полученная от южнокорейских властей информация. Было принято решение немедленно изучить подобные случаи, чтобы больше узнать о нашем общем враге. В Южной Корее также отметили, что повторные тесты были сделаны с соблюдением всех правил, то есть ложные показания невозможны.Новое указание ВОЗ гласит, что выписывать больных можно только после того, как два раза тест показал отрицательный результат.