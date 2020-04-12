В России рассказали о решающем периоде в ситуации с коронавирусом

Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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