В России рассказали о решающем периоде в ситуации с коронавирусом

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mavit
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Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.