Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине

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Президент России Владимир Путин за время работы в дистанционном режиме из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса успел соскучиться по общению с людьми. Однако график его работы стал интенсивнее, чем раньше, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря главы государства, для Путина общение с людьми является абсолютным приоритетом. «Он именно оттуда черпает понимание реальности», — объяснил Песков.