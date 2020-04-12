Какой Церковный праздник сегодня, 13 апреля

13 апреля отмечается 5 православных церковных праздников. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 13 апреля

Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского

Церковь празднует память святого Иннокентия (имя при рождении — Иван Попов-Вениаминов), митрополита Московского. Годы жизни: 1797-1879. Проповедовал христианство среди народов Приамурья, Якутии, Камчатки, Аляски. Перевел Священное Писание на алеутский и якутский языки. Церковь прославила его в 1977 году.

Страстная седмица

1 день праздника

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, распятии и погребении. Все дни Страстной недели называют «Великими».

Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца

День памяти святого Ионы, митрополита Московского и всея России. Годы жизни: 1390-1461. Церковь прославила его в 1547 году.

Ипатий Чудотворец

Священномученика Ипатия, епископа Гангрского

Приурочен святому Ипатию, епископу города Гангры (Малая Азия). Его убили ариане в 326 году.

Великий пост

43 день праздника

Главный многодневный пост. Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.

День ангела, 13 апреля, мужские и женские имена

По церковному православному календарю 13 апреля отмечается 8 именин: 7 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

13 апреля именины отмечают

Мужчины

Акакий от древнегреческого имени Акакиос — «незлобивый, не делающий зла»

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин — «сын правой руки»

Иван от древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн — «помилованный Богом»

Иннокентий от латинского innocens — «безвредный, невинный, безобидный»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф — «Яхве воздаст»

Яков от древнееврейского имени Яакоб — «держащийся за пятку»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив»

Женщины

Анна от древнееврейского имени Ханна — «милость», «благодать», «сила», «храбрость»

Традиции 13 апреля

Святой покровитель этого дня почитается в народе разрешителем неплодства и бесчадия. К нему же обращались для защиты от бесовских наваждений. Бесы вездесущи, они разносят или вызывают болезни, входят в человека, его пищу, питье, в любой сосуд, который оставили не перекрещенным. Бес может отдавить ногу, опустить «запойную» каплю в посуду с вином, толкнуть, попутать, поселиться в человеке, вызывая падучую, кликушество, сумасшествие. Распознать скрывающегося под обманчивой личиной беса, по преданиям, мог человек с чистой душой, чаще всего младенец — ребенок до семи лет, или тот, кто находится под защитой иконы. Бесов отгоняют кресты, начерченные на дверях и окнах свечой, горевшей в Чистый четверг во время церковной службы, разложенные по подоконникам кусочки железа, колючие растения, прежде всего чертополох. Считалось, что бесы боятся пения петухов, ладана, крестного знамения, молитвы, особенно ночной. Тем не менее, избегали называть это существо словом «бес», полагая, что он охотнее войдет в человека, который привык призывать его. Чаще всего бесы искушают человека, сбивая его с пути истинного, а одно из самых сильных искушений для простых людей — вино, пьянство. Искушая, бесы могли ввести в грех чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, уныния, тщеславия и гордости.

Заговоры 13 апреля

Заговор от судорог ног

Берут куриную лапу, заговаривают и закапывают под любым деревом. Заговор:

Судорога, посохни, издохни, сверху зарасти,

Снизу не тяни, не боли, не щепи,

По моим ногам не ходи,

Как больше никогда не пойдет куриная нога.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь.

Аминь.

Заговор от алкоголизма

13 апреля возьмите серый камешек из ручейка левой рукой и несите его в дом молча и не оглядываясь. Дома положите в холодное питье и скажите:

Как донный камень воды не пьет,

Так и (имя) водки не запьет.

Аминь.

Напоите этим питьем больного алкоголизмом.

Приметы 13 апреля