Александр Васильев госпитализирован в Коммунарку: результаты теста на коронавирус пока не готовы

Ещё один представитель российского шоу-бизнеса стал жертвой пневмонии. В этот раз недуг был диагностирован у Александра Васильева, который является ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале. О болезни ведущего сообщила его коллега Екатерина Гордон.

Во время разговора с журналистами Екатерина Гордон заявила, что уже у второго ее коллеги диагностирована двухсторонняя пневмония. Коронавирус это или нет – пока неизвестно.

Вслед за Надеждой Бабкиной

Как рассказывает Екатерина Гордон, для нее стало потрясением то, что Александр Васильев попал в больницу, ведь это уже второй коллега ведущей, который попал в больницу с подобным диагнозом. Гордон отмечает, что сейчас Васильев находится в больнице, и у него взяли анализ на коронавирус. Анализы пока еще не готовы. В связи с происходящим Екатерина Гордон также решилась сдать анализы на коронавирус, чтобы потом все не закончилось серьезными осложнениями.

Многие предположили, что Александр Васильев мог подхватить вирус от своих звездных коллег, в частности, от соведущей «Модного приговора» Надежды Бабкиной, которая сейчас находится в больнице в искусственной коме. Как оказалось, это не так. Ранее Александр Васильев рассказывал, что он давно не пересекался со своей коллегой. В итоге руководство Первого канала приняло решение проверить всех своих работников на коронавирус.

Екатерина Гордон рассказывает, что еще пару дней назад Васильев чувствовал себя хорошо и был в приподнятом настроении. Если это действительно коронавирус, то подхватил он его, скорее всего, в Португалии, откуда совсем недавно вернулся. Гордон отметила, что после возвращения Александр Васильев провел несколько недель в самоизоляции.

Напомним, что Надежду Бабкину с диагнозом коронавирус госпитализировали 6 апреля. На следующий день стало известно, что врачи ввели ее в искусственную кому. В некоторых СМИ сообщалось, что такое решение врачи приняли в связи с тем, что состояние актрисы было критическим, но родственники эту информацию опровергли. По их словам, Надежду ввели в кому, чтобы лечение было более эффективным. Как бы там ни было на самом деле, главное то, что сейчас артистка чувствует себя намного лучше. Близкий друг семьи рассказал о том, что наблюдается положительная динамика. Отметим, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.