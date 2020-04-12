Будет ли работать такси в Москве с 13 апреля 2020 года после подписания Собяниным нового указа

Мэром столицы Российской Федерации озвучена важная информация, которая касается каршеринга и такси. Дело в том, что Сергей Собянин (градоначальник Москвы) подписал указ, в котором также идёт речь о вышеупомянутых услугах.

Журналисты разбирались, будет ли в Москве работать такси в период с 13 апреля. Дополнительно в материале сообщается, какой нормативный документ будет регламентировать их работу.

Какой документ объясняет, будет ли работать такси в Москве с 13 апреля этого года?

10 апреля в информационном пространстве появился указ мэра Сергея Собянина, фигурирующий в реестре под номером 42-УМ. Этот документ вносит изменения в ранее подписанный указ от 5 марта 2020 года. В соответствии с текстом документа сообщается, что в период с 13 по 19 апреля текущего года в городе вводится ряд ограничений. В частности, он коснётся каршеринга и такси. Такие услуги разрешат оказывать только тем, кто владеет лицензиями для осуществления деятельности на территории столицы или области.

В вышеупомянутом указе отмечено, какие именно услуги следует приостановить:

«…оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси…».

Ниже представлен отрывок из текста документа:

Те услуги такси, которые оказываются перевозчиками, владеющими соответствующими лицензиями, позволяющими перевозить пассажиров и багаж легковым такси в столице, продолжат работать. Ожидается, что ограничения в Москве будут работать до 19 апреля текущего года, как отмечено в соответствующем документе.

Какие меры, связанные с пропусками, будут введены в столице?

Сергей Собянин дополнительно сообщил, что на территории столицы Российской Федерации начнут вводить систему спецпропусков. Планируется запустить новую систему в несколько этапов. Первый предусматривает ввод пропускного режима для поездок на работу. Второй коснётся поездок в иных целях. В том случае, если придётся вводить третий этап, он затронет передвижение внутри района.

По состоянию на 12 апреля текущего года известно, что в столице России зафиксировано 10 тысяч 158 случаев заболевания. 687 человек выздоровело. 58 – скончалось.

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