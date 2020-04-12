Стало известно о пробуждении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты

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Фото: пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

С оттаиванием льдов и вечной мерзлоты пробуждаются древние вирусы. О такой гипотезе рассказал RT кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

Ученый таким образом ответил на вопрос о влиянии изменения климата на мутацию вирусов. По словам Шаршова, сам климат как таковой на вирус не влияет, однако может сказаться на миграции, образе жизни и питании его хозяев.

Собеседник телеканала рассказал, что предотвратить появление опасных возбудителей заболеваний невозможно, однако есть вероятность снизить риски — правильно применять препараты и проходить вакцинацию. Шаршов отметил, что коронавирусы окружают людей постоянно и часто поражают домашних животных. При этом некоторые из них неопасны для человека.

Ранее исследователи из Кембриджа заявили о распространении по миру трех типов коронавируса. Они пришли к выводу, что вирус мутировал за время распространения по миру. Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США.