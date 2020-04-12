Футболист «Локомотива» объяснил свое возмущение сокращением зарплаты

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан в Instagram объяснил свое недовольство сокращением зарплаты на 40 процентов на время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Фарфан заявил, что его слова были неправильно истолкованы. «Я хочу уточнить, что это было частью шутки и что я согласен с решением, к которому пришли мои партнеры по команде. В трудные времена нужно подчеркнуть нашу солидарность с другими», — отметил футболист.

Ранее 11 апреля Фарфан сказал, что возмущен решением клуба сократить зарплаты игроков. «Они могут делать что угодно, но пускай не трогают мои деньги!» — добавил он.

10 апреля стало известно, что руководство «Локомотива» достигло соглашения с игроками о сокращении зарплат. Футболисты отказались от 40 процентов зарплаты.

Согласно решению Российского футбольного союза (РФС) пауза в соревнованиях продлится до 31 мая. Ряд клубов уже сократили зарплаты игрокам, чтобы покрыть финансовый ущерб на фоне пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива». Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Кубке Америки.