Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

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Share Tweet Share Share Email CommentsМошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с требованием уплатить штраф за якобы имевшее место нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов специализирующихся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

В сообщениях злоумышленники запугивали граждан несуществующим постановлением ФСИН и требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента, чтобы избежать уголовного дела.

Известно,что такие уведомления поступали абонентам и пользователям мессенджеров в пятницу, 10 апреля.

9 апреля сообщалось, что полицейские в Москве составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции