Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом

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Ксения Собчак и Сергей ШнуровФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «старенькому заду» Ксении Собчак, отреагировав таким образом на фото, выложенное телеведущей в блоге. Артист опубликовал произведение на своей странице в Instagram.

Смотрите снова, ну и ну!

Собчак, мы ею гОрды!Колготки плотно натянув,Всем жопой тычет в морды.На фото самый «лучший друг»Зад старенький, но верткий.Вновь показала сухофрукт,В узорчатой обертке.

Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею гОрды! Колготки плотно натянув, Всем жопой тычет в морды. На фото самый «лучший друг» Зад старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обёртке.

Фото опубликовано @shnurovs

Ранее Шнуров выложил матерную песню о резком росте продаж алкоголя в России, высказался в стихах на тему отказа чиновников поддержать бизнес и спел о продлении выходных дней из-за пандемии коронавируса.