Норвежский «Нострадамус» еще 20 лет назад предрек крах США к концу 2020 года

В Сети обсуждают прогноз Йохана Галтунга, который предсказал распад СССР и теракт 11 сентября.

В мире бушует пандемия по коронавирусу, гибнет много людей, и многих сейчас интересует один вопрос, когда появится лекарство от заболевания, прекратиться его распространение, а также закончится мировой кризис.

Если первые три пока в работе и тесно связаны друг с другом, то на последний ответил норвежский социолог, математик и основатель новой научной дисциплины – исследования проблем мира ивжнтхх и конфликтов на стыке истории, социологии, экономики, антропологии, теологии Йохан Галтунг, которого многие называют "норвжеским Нострадамусом". Это он в свое время предсказал события на площади Тяньаньмэнь в Китае, распад СССР и террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года.

В 1980 году норвежец участвовал в работе научной конференции в Москве и шокировал всех, заявив, что через 10 лет падет Берлинская стена, а после этого исчезнет СССР. В Москве тогда не обратили внимания на предсказания норвежца. А Запад, наоборот, вдохновился пророчеством и усилил подрывную работу против СССР. Профессор, кстати, спрогнозировал волнения на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году и удар по башням-близнецам в 2001 году.

Позднее в начале 2000-х годов Галтунг сказал, что Америка вообще падет, погибнет как империя. Падение, согласно его прогнозу, начнется с Pax Americana начнется в 2020 году, а к 2025 году она полностью потеряет статус сверхдержавы. Однако утрата международного авторитета США будет сопровождаться «ростом фашистских настроений», что мы уже и наблюдаем на международной арене.

После прихода в Штатах к власти Дональда Трампа в 2016 году, норвежский ученый предположил, что новый президент лишь ускорит крах американской империи. Предварительные соображения по этому вопросу Галтунг изложил в 2004 году в статье On the Coming Decline and Fall of the US Empire. Он выделил 14 основных противоречий американского общества.

противоречия между экономическим ростом и распределением благ (всё большая концентрация национального богатства в руках узкой группы людей);

между финансовым и реальным секторами экономики (угнетение реального сектора финансовой олигархией);

экономические противоречия между США и другими странами;

противоречия между государственным терроризмом США и ответным терроризмом угнетаемых народов;

культурные противоречия между США и их союзниками (Старому Свету и другим странам навязывается вульгарная, плебейская массовая культура США);

между США и странами Азии, где складывается антиамериканский альянс.

Сегодня интерес к прогнозам Галтунга в Америке возрос. Во-первых, наступил тот самый 2020-й год. Во-вторых, в США начался острейший «вирусно-экономический» кризис, который может резко ослабить позиции США в мире.

Норвежец от своего прогноза не отказывается – наоборот, наступивший кризис, по его мнению, делает крах американской империи неизбежным до конца текущего года.

Как ранее писал Topnews, накануне президент США Дональд Трамп объявил режим "масштабного бедствия" во всех 50 штатах.

По последним данным в США зарегистрировано уже 526 396 тысяч случаев заражения коронавирусом и 20 463 тысяч летальных исходов.

Сам Трамп заявлял, что в результате эпидемии коронавирусной инфекции в стране погибнут от 200 тысяч до 3 млн человек.