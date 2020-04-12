Из психбольницы в Иркутске сбежали шесть пациентов

Всех пациентов задержала полиция.

В Иркутске произошло ЧП – из психиатрической больницы №1 в микрорайоне Юбилейный ночью совершили побег шесть пациентов.

Организатором выступил 28-летний Павел Шилов, сообщает издание Life. Угрожая заточкой, сделанной из канцелярского ножа, он захватил медсестру в заложницы, потребовав у находящегося рядом санитара отдать ключи.

Камеры наблюдения сняли, как одетые в спортивные костюмы молодые люди покидают медучреждение. Всем пациентам было от 18 до 27 лет, все ранее судимые. У некоторых диагностировано слабоумие.

Life отмечает, что открыть двери ключами пациенты не смогли и стали выламывать двери.

МВД обнародовало фотографии и фамилии преступников.

Позднее стало известно, что всех шестерых удалось задержать в результате полицейской операции.

Напомним, что 10 апреля в Иркутской области подняли бунт заключенные исправительной колонии ИК-15 в Ангарске. Они сожгли лесопилку и другие хозяйственные постройки. Восстание было жестко подавлено спецназом.

В Рязанской области 5 апреля произошло ЧП – мужчина расстрелял пятерых человек, которые мешали спать его семье. Все пятеро погибли.