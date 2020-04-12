Татьяна Буланова попала в больницу с подозрением на инсульт

51-летняя известная артистка Татьяна Буланова недавно была срочно госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем. Медики рассказали о том, как на сегодняшний день себя чувствует популярная в России исполнительница.

Что случилось с Татьяной Булановой, состояние здоровья

Из уточненных данных следует, что заслуженную артистку России Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт в северной столице.

Певица находится в сознании. Врачи назначили ей полное обследование для установления причин, по которым ее самочувствие ухудшилось.

После появления информации в СМИ о госпитализации певицы, она сама подтвердила факт произошедшего журналистам по смс-переписке. На данный момент, по словам Булановой, она чувствует себя «уже хорошо», но еще остается в реанимации.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова выложила новый снимок из далекого прошлого. Артистка показала, как выглядела полвека назад. Подписчики отметили, что на фото певица сама на себя не похожа и больше напоминает серьезного мальчика.

Недавно стало известно о госпитализации певицы Надежды Бабкиной с пневмонией. СМИ сообщали, что у артистки может быть коронавирусная инфекция. По словам директора театра «Русская песня», певицу ввели в медикаментозную кому.