Уголовное дело замглавы администрации Бийска промерзших домах улице Спекова ушло суд

Следственные органы передали в суд материалы уголовного дела в отношении замглавы администрации Бийска Дмитрия Маслюка. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, именно его действия и бездействие привели к тяжелому положению жителей нескольких домов по улице Спекова. Эти здания построили для переселенных из ветхого и аварийного жилья, но условия проживания в них оказались даже хуже.

Следствие установило, что между администрацией города Бийска и одним из ООО был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Должностными лицами муниципального образования процесс строительства жилья не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города. Во время строительства домов администрация Бийска сообщала, что контракт на строительство заключен с ООО «ИК «Новолит».

Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти с информацией о множественных нарушениях при строительстве и приемке домов не принесли никаких результатов. Граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в следственное управление СК по краю. После проведения проверочных мероприятий следователями возбуждено уголовное дело.

Отметим, что уголовное дело связано с печально известными многоквартирными домами на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2). Они были сданы в декабре 2012 года, и сразу после окончания стройки люди начали жаловаться на серьезные дефекты. В первую же зиму в новых энергоэффективных домах жильцы замерзали: стены квартир были покрыты слоем инея, на оконных рамах изнутри лежал снег, круглосуточно работали обогреватели. В начале 2016 года дефективные дома оценил председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. Он назвал это «худшим вариантом худшей казармы худшего стройбата 1970-х годов».

Напомним, об аресте заместителя главы администрации Бийска по строительству Дмитрия Маслюка стало известно вечером 20 ноября. Это случилось после обысков в мэрии и по месту жительства городских чиновников 18 ноября. По данным источников, силовики увезли из здания замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину, также был опрошен экс-глава администрации наукограда Николай Нонко. Оперативные действия также проходили в кабинете главы города Александра Студеникина, где был изъят компьютер.

В итоге Маслюку предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий). В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 9 млн рублей. Дмитрию Маслюку может грозить до 10 лет лишения свободы.