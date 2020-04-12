Партия Бабаджана: Законопроект ПСР об амнистии является скрытой амнистией для избранных

«Законопроект, исключающий лиц, признанных виновными в совершении тяжких преступлений, включая терроризм, был подготовлен на основании несправедливого и неравноправного подхода, который не соответствует принципу верховенства закона. Данный законопроект, затрагивающий большую часть общества, является проявлением давнего своевольного законотворчества в турецком парламенте, не учитывающего интересы и мнения общественности, предложения всех партий, ассоциаций адвокатов, учёных и организаций гражданского общества», — цитирует Karar заявления члена-учредителя и законодателя DEVA Мустафы Йенероглу.

Напомним, что ранее с целью уменьшения распространения пандемии COVID-19 правящая Партия справедливости и развития (ПСР) внесла на рассмотрение в парламент законопроект, предложив освободить 90 тыс. из почти 300 тыс. заключённых страны за счёт расширения критериев досрочного освобождения.

Однако это предложение не включает тех, кто оказался за решёткой за преступления, связанные с терроризмом, в том числе большое количество осуждённых, включая политиков, отбывающих длительные сроки за критику в адрес турецкого правительства.

В то время как правительство ПСР, которое до недавнего времени заявляло, что государство может простить преступления, совершённые против него, но не может сделать того же за правонарушения, совершённые против граждан, сегодня этот законопроект говорит об обратном, добавил Йенероглу.

Надо сказать, что особенно после попытки государственного переворота, предпринятой в июле 2016 года, турецкое правительство заключило в тюрьму журналистов, оппозиционных политиков и правозащитников и уволило государственных чиновников, обвинив их в связях с теми, кого Анкара называет террористическими организациями.

Отметим, что согласно данным Министерства юстиции за июнь 2019 года, почти одна пятая, а именно 48 тыс. 924 от общего числа заключённых в Турции, были осуждены за преступления, связанные с терроризмом.